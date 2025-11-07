Formel 1: Norris in Sprint-Qualifikation vorn - Verstappen schwächelt

Die Formel 1 steuert auf das Saisonfinale zu. Im Titel-Dreikampf deutet sich Drama an. Bei der ersten Ausfahrt in Brasilien ist der Weltmeister deutlich langsamer als seine Herausforderer.
São Paulo - Formel-1-Spitzenreiter Lando Norris geht vom ersten Startplatz in den Sprint beim Großen Preis von Brasilien. Der McLaren-Pilot schaffte es in 1:09,243 Minuten knapp vor Kimi Antonelli im Mercedes an die Spitze. Oscar Piastri belegte im zweiten McLaren nur den dritten Rang für das Kurzrennen über gut 100 Kilometer am Samstag (15.00 Uhr/Sky). Weltmeister Max Verstappen landete in der Qualifikation in São Paulo sogar nur auf dem sechsten Platz.