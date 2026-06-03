Formel 1: Neuer Ferrari-Vertrag für Leclerc vor Monaco-Heimrennen

Er wird das Jahrzehnt wohl mindestens vollmachen für die Scuderia. Charles Leclerc bekommt vorzeitig einen neuen Vertrag bei Ferrari. Schafft er aber auch den WM-Titel noch?
Monte Carlo - Pünktlich zu seinem großen Heimrennen in Monaco hat Charles Leclerc einen neuen Vertrag bei der Scuderia Ferrari unterschrieben. Wie lange das neue Arbeitspapier des 28-Jährigen gültig ist, teilte der italienische Formel-1-Traditionsrennstall allerdings nicht mit. Von den kommenden Saisons war die Rede. "Er ist hier, um zu bleiben", schrieb das Team.