Isack Hadjar wird nach nur einem Jahr bei den Racing Bulls befördert. Der 21 Jahre alte Franzose wird als nächster Fahrer versuchen, sich als Teamkollege gegen Max Verstappen zu behaupten.
Abu Dhabi - Max Verstappens neuer Teamkollege für die nächste Formel-1-Saison steht fest. Wenig überraschend wird der 21 Jahre Franzose Isack Hadjar vom Schwesterteam Racing Bulls zu Red Bull an die Seite des Niederländers befördert. Das teilte der Rennstall in der letzten Grand-Prix-Woche des Jahres vor dem Finale in Abu Dhabi mit.