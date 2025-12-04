Die Trophäe ist zum Greifen nah. Nicht nur bildlich. Schafft Norris den ersten WM-Triumph? Er hat in der Formel 1 die besten Chancen - und am meisten zu verlieren.
Abi Dhabi - Max Verstappen saß am weitesten entfernt vom glänzenden Original-WM-Pokal mit den Namen und Signaturen aller Titelträger seit 1950. "Ich habe vier davon zu Hause. Ich kenne meine Unterschrift", sagte der 28 Jahre alte Niederländer, der sich 2021, 2022, 2023 und 2024 auf der Trophäe verewigen durfte, mit einem Grinsen: "Ich habe alles erreicht in der Formel 1, was ich wollte. Alles andere ist nur noch Zugabe." Davon können Lando Norris und Oscar Piastri nur träumen.