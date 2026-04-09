Das wird Max Verstappen nicht gefallen. Berichten zufolge steht sein langjähriger Renningenieur vor dem Abschied bei Red Bull. Das dürfte Fragen nach der Zukunft von Verstappen befeuern.
Milton Keynes/Woking - Max Verstappens Formel-1-Team Red Bull verliert nach übereinstimmenden Medienberichten weiteres Spitzenpersonal. Demnach wird der langjährige Renningenieur des viermaligen Weltmeisters, Gianpiero Lambiase, zu McLaren wechseln. Er soll angeblich Ende 2027 zum Konkurrenten wechseln, um dann eine Führungsposition einzunehmen.