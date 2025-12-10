Drei maskierte Männer sollen in die Villa von Willi Weber eingedrungen sein, sie sollen ihn gefesselt und die Tresore geplündert haben. Was steckt hinter dem Überfall im Luxusviertel Kräherwald?
Stuttgart (dpa/lsw) - Ex-Formel 1-Manager Willi Weber ist nach Medien-Angaben in seiner Stuttgarter Villa überfallen und ausgeraubt worden. Drei Männer seien am Dienstagabend ins Haus im exklusiven Wohngebiet Kräherwald eingedrungen, sagte der langjährige Manager von Formel 1-Weltmeister Michael Schumacher der "Bild"-Zeitung. Auch seine Frau und eine Haushälterin seien am Ort gewesen, als er gefesselt worden sei.