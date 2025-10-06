Formel 1: McLaren vor dem Knall? Teamduell spitzt sich nach Crash zu

Kollision am Start, Schimpftiraden am Funk: Warum es zwischen WM-Spitzenreiter Oscar Piastri und Lando Norris knirscht und McLaren in der Formel 1 vor einer Zerreißprobe steht.
Singapur - Das Rennen um den ersten Formel-1-Fahrertitel seit 17 Jahren wird für Team-Weltmeister McLaren immer mehr zum Drahtseilakt. Schon vor der gedämpften Party in Singapur zum erneuten Triumph bei den Konstrukteuren verordnete Teamchef Andrea Stella seinen nach der Startkollision erhitzten Piloten Oscar Piastri und Lando Norris eine Gesprächstherapie. "Wir werden sehen, ob wir etwas lernen und nachschärfen können. Das werden gute Gespräche", sagte Stella.