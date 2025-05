Lando Norris: "Glaube nicht an dieses Momentum-Zeug"

1 Lando Norris jubelte 2024 über seine Siegpremiere in der Formel 1. Foto: Rebecca Blackwell/AP/dpa

Lando Norris wird es warm ums Herz, wenn er an Miami denkt. In Florida feierte er 2024 seinen ersten Formel-1-Sieg. Ein Jahr später hat ihn sein Teamkollege von der WM-Spitze verdrängt. Dauerhaft?









Miami - Mit einem Helm in Disco-Kugel-Optik hofft Lando Norris auf die Wende im WM-Kampf. Der von seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri von der Formel-1-Spitze verdrängte Engländer will aber vor dem Grand Prix von Miami an diesem Wochenende nichts von einer Wende zu seinen Ungunsten wissen.