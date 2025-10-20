Formel 1: Internationale Presse verneigt sich vor Tex-Max Verstappen

Was vor ein paar Wochen eher schwer vorstellbar war, wird zum finalen WM-Spektakel. Max Verstappen hat wieder Chancen auf den Titel. Das sagt er selbst. Und was sagt die internationale Presse?
Austin - Max Verstappen ist wieder in bester Titelform. Mit seinem Sieg und einem perfekten Wochenende in Austin beim Großen Preis der USA hat der Red-Bull-Erfolgspilot seine Chancen auf den fünften WM-Titel in Serie enorm gesteigert. Und die, die noch vor ihm im WM-Klassement der Formel 1 sind, namentlich Oscar Piastri und Lando Norris von McLaren, weiter verunsichert.