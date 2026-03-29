Formel 1 in Suzuka: Japan-Sieg und nächster Rekord für Mercedes-Teenie Antonelli

Als jüngster Fahrer der Formel-1-Geschichte setzt sich Kimi Antonelli an die Spitze der WM-Gesamtwertung. Die Japan-Siegesserie von Max Verstappen reißt.
Suzuka - Mercedes-Teenager Kimi Antonelli setzt seinen Sturm durch die Formel-1-Geschichtsbücher fort. Als jüngster Fahrer in der Historie der Königsklasse eroberte der Italiener mit seinem Sieg in Japan im Alter von 19 Jahren und 216 Tagen die WM-Führung. "Das fühlt sich ziemlich gut an. Es ist noch zu früh, über die Meisterschaft nachzudenken, aber wir sind in einer guten Position", sagte Antonelli. Teamchef Toto Wolff bescheinigte seinem Schützling "eine Superfahrt und das Glück des Tüchtigen".