Formel 1 in Spanien: Russell rast in Barcelona zur Pole - Antonelli nur Dritter

Hochspannung auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. In der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Spanien verpasst WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli die erste Startreihe.
Barcelona - Mercedes-Pilot George Russell ist zur Pole Position für den Grand Prix von Barcelona-Katalonien gerast. Der englische WM-Dritte sicherte sich in der Qualifikation zum siebten Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) zum dritten Mal in diesem Jahr den besten Startplatz. Für Russell war es die zehnte Pole Position seiner Karriere.