Fast zwei Jahre musste Lewis Hamilton auf diesen Moment warten. In Barcelona fährt der Brite ein perfektes Rennen und feiert eine emotionale Premiere.
Barcelona - Tief gerührt ging Lewis Hamilton nach seiner ersten Formel-1-Triumphfahrt im Ferrari kurz in die Knie, dann ließ er sich von fast jedem im Zielraum herzen. Nach einer Geduldsprobe von 686 Tagen hat der Rekordweltmeister in Barcelona wieder einen Grand Prix gewonnen, erstmals gelang ihm das für die Scuderia. "Es gibt einfach nichts Besseres", schwärmte der 41-Jährige nach seinem 106. Rennsieg in der Königsklasse. "Die waren alle besonders, aber dieser hier ist etwas Außerordentliches", sagte der Brite.