Zehn Jahre nach seinem bislang letzten Triumph kommt Lewis Hamilton in ungewohnter Rolle nach Spielberg zurück. Plötzlich ist der Rekordweltmeister der Formel 1 auch im Ferrari ein Siegfahrer.
Spielberg - In Italien träumen sie längst von einem Märchen wie damals mit Michael Schumacher. In seinem fünften Jahr im Ferrari holte die deutsche Formel-1-Legende im Jahr 2000 endlich den WM-Titel zurück nach Maranello. Ob Lewis Hamilton das nach seinem Premierensieg nun schon in der zweiten Saison im legendären roten Renner schafft? Der Weg dahin ist für den 41-Jährigen enorm lang, doch spätestens nach den emotionalen Bildern vom ersten großen Triumph für die Scuderia sind die Hoffnungen grenzenlos.