Nach einem Podestplatz und technischen Updates ändert sich die Perspektive von Max Verstappen. Doch schon am nächsten Wochenende kann es wieder ganz anders aussehen.
Spielberg - Offensiv wollte Max Verstappen nicht über eine mögliche Titelchance sprechen, doch mit nur einem guten Rennen hat sich die Stimmung des viermaligen Formel-1-Weltmeisters komplett gewandelt. "Es ist das erste Mal, dass ich wieder um einen Sieg fahren konnte", sagte der Niederländer nach Platz zwei beim Großen Preis von Österreich. Nach frustrierenden Monaten fehlten dem 28-Jährigen in Spielberg nur 1,6 Sekunden zum ersten Saisonerfolg. "Das ist ein großer Fortschritt", sagte Verstappen und grinste.