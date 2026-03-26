Vor dem Formel-1-Rennen in Japan muss Neuling Audi die Trennung von Teamchef Wheatley verarbeiten. Verhebt sich der neue starke Mann an den vielen Aufgaben?
Suzuka - Kräftig durchgeschüttelt vom Beben in der Chefetage startet das Audi-Team im fernen Japan schon den nächsten Neuanfang in der Formel 1. Wenige Tage nach der abrupten Trennung von Teamchef Jonathan Wheatley übernimmt beim dritten Grand-Prix-Auftritt des deutschen Werksteams bereits ein anderer das Kommando an der Boxenmauer: Mattia Binotto ist jetzt allein der starke Mann bei dem Rennstall.