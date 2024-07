Formel 1 in Belgien: Verstappen Schnellster im Regen von Spa

Formel 1 in Belgien

2 Ein Crash von Lance Stroll lässt die Räder stillstehen. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Typisches Spa-Wetter. Es regnet in den Ardennen. Den Durchblick im Formel-1-Abschlusstraining behält Max Verstappen.









Link kopiert



Spa-Francorchamps - Im Regen von Spa-Francorchamps ist Weltmeister Max Verstappen im Abschlusstraining zur Bestzeit gerast. Der Red-Bull-Pilot drehte auf dem rutschigen 7,004 Kilometer langen Kurs in den Ardennen in 2:01,565 Minuten die schnellste Runde. Bei schwierigen Bedingungen und nur wenigen absolvierten Runden wurde Oscar Piastri im McLaren Zweiter. Vor der Qualifikation am Samstag (16.00 Uhr/RTL und Sky) schloss Alpine-Fahrer Pierre Galsy die wenig aussagekräftige einstündige Einheit als Dritter ab. Haas-Routinier Nico Hülkenberg wurde Zwölfter.