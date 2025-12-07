Es ist sein erster Fahrertitel in der Formel 1: McLaren-Fahrer Lando Norris hat die WM beim Dreikampf-Finale in Abu Dhabi gewonnen. Der 26 Jahre alte Brite verkörpert einen neuen Fahrer-Typ.

Abu Dhabi - Lando Norris hat sich zum ersten Mal zum Formel-1-Weltmeister gekrönt. Dem 26 Jahre alten Briten von McLaren reichte beim Finale in Abu Dhabi der dritte Platz zum Gipfelsturm. Norris entthronte Max Verstappen und beendete die Titelära des 28 Jahre alten Niederländers von Red Bull nach vier WM-Triumphen in Serie.

Ein neuer Typus Formel-1-Weltmeister Norris ist der 35. Weltmeister in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse. Für McLaren ist es der erste Fahrertitel seit Lewis Hamiltons Triumph 2008. In der vergangenen und in dieser Saison gewann das Team jeweils auch die Konstrukteurswertung.

In das letzte der 24 Saisonrennen war Norris mit einem Vorsprung von 12 Punkten auf Verstappen und 16 auf Stallrivale Oscar Piastri gegangen. Ein Platz auf dem Podium reichte dem Briten, um den Titel perfekt zu machen - egal, wo Verstappen und Piastri landen würden.

Schon kurz nach dem Start verlor Norris zwar seinen zweiten Startplatz an Piastri. Danach fuhr der Engländer aber ein kontrolliertes Rennen, so dass ihm auch Verstappens 71. Grand-Prix-Erfolg mit einem Riesenvorsprung nicht die Krönung verderben konnte. Piastri wurde schließlich Zweiter.

Mit Norris darf auch ein neuer Typus Rennfahrer im nächsten Jahr auf dem Auto die Nummer eins für den Weltmeister tragen. "Ich möchte einfach mein Leben genießen. Das ist eine Einstellung, die vielleicht nicht unbedingt mit Killer-Instinkt gleichzusetzen ist", sagte Norris vor der Saison dem britischen "Guardian": "Ich glaube einfach nicht, dass man diesen haben muss, um Weltmeister zu werden."

Großes Vettel-Lob für den neuen Champion: Bruch mit Tabus

Norris ist der Sohn eines britischen Unternehmers, der mit Rentenversicherungen ein Vermögen machte und sich mit 36 erstmal in den Ruhestand verabschiedet hatte. Er lacht gern und er lacht auch oft. Norris ist aber auch oft nachdenklich, selbstkritisch und redet offen über mentale Kämpfe und Herausforderungen.

"Es ist großartig zu sehen, welches Vorbild Lando in der Formel 1, aber auch außerhalb geworden ist", lobte jüngst der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel den neuen Champion. Früher seien Fahrer wie Maschinen aufgetreten, um bloß nie Schwächen zu zeigen. Das sei Tabu gewesen, bemerkte Vettel. Dass Norris, der an Renntagen kaum etwas essen oder trinken kann, über seine Sorgen spreche, sei ein Zeichen des Fortschritts, nicht der Schwäche.

Norris straft seine Kritiker ab

"Im Laufe seiner Karriere gab es zwei langjährige Kritikpunkte,

die regelmäßig dazu benutzt wurden, die Leistungen und Fähigkeiten

von Lando Norris, dem McLaren-Fahrer aus Somerset, zu diskreditieren", schrieb der englische "Independent".

Der erste Grund sei seine wohlhabende Herkunft, der andere "mentale Zerbrechlichkeit". Er bringe seine Kritiker mit dem Klassement zum Schweigen, betonte das Blatt. "Zu weich, zu privilegiert, ein bisschen Gen Z - aber Lando Norris straft seine Zweifler Lügen", schrieb der "Telegraph".

Der Kampf gegen den Teamkollegen

Ein Selbstläufer war sein Titel in diesem Jahr auch nicht. Lange sah es eher so aus, als würde nach der Niederlage im WM-Duell 2024 gegen Verstappen nun sein Teamkollege Piastri den Titel holen. Nach dessen starker erster Saisonhälfte erlebte der 24 Jahre alte Australier aber einen immer noch schwer zu erklärenden Einbruch, während Norris' Formkurve nach oben ging.

Als er in Mexiko siegte, wurde Norris ausgepfiffen. Das hing mit einigen Teamentscheidungen zusammen, für die der Brite aber gar nichts konnte. In Brasilien gab es nach Norris' Sieg Buhrufe. Er habe gelernt, damit umzugehen, erklärt er danach. Rückhalt gibt Norris auch die Familie: Seine Eltern waren auch beim Finale dabei.

Und doch musste der neue Titelträger bis zum Schluss bangen. In Las Vegas wurden beide McLaren disqualifiziert, im vorletzten Saisonrennen in Katar leistete sich das Team einen gravierenden Strategiefehler. Verstappen nutzte dies eiskalt und jagte Norris und Piastri in ein finales Entscheidungsrennen. Am Ende brachte Norris seinen Vorsprung ins Ziel und löste Verstappen auf dem Formel-1-Thron ab.