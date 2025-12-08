Auf eines ist Lando Norris besonders stolz: Er wurde Weltmeister auf die nette Art, auf seine Art. Die Frage ist, wie es nun weitergeht? 2026 kann alles auf den Kopf gestellt werden.
Abu Dhabi - Auf dem Weg in die lange Party-Nacht mit Familie, Freunden und der Crew machte Lando Norris noch eine ganz besondere Bemerkung. "Ich habe meine Leute glücklich gemacht. Darum geht es mir wirklich am Ende des Tages. Ich werde morgen nicht aufwachen, damit ich einfach nur sagen kann: 'Ich bin Weltmeister'", sagte der 26 Jahre Brite, ehe er als 35. Champion der Formel 1 das Fahrerlager auf dem Yas Marina Circuit verließ.