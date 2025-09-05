Formel 1: Ferrari vornweg beim Auftakt in Monza: Hamilton top

Das tut der Ferrari-Seele gut. Lewis Hamilton fährt die schnellste Runde, gefolgt von Charles Leclerc. WM-Spitzenreiter Oscar Piastri pausiert.
Monza - Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat den Trainingsauftakt zum Großen Preis von Italien im Formel-1-Ferrari auf Platz eins abgeschlossen. Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs von Monza verwies der 40 Jahre alte Brite seinen Teamkollegen Charles Leclerc auf den zweiten Platz. Für die Tifosi auf den Rängen, die Scuderia und vor allem für den zuletzt in Zandvoort nach einem Fehler ausgeschiedenen Hamilton hätte es nicht besser laufen können.