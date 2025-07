Formel 1: Fahrer-Entscheidung bei Mercedes naht: Kommt Verstappen?

1 Toto Wolff rechnet bei der Fahrerpaarung für 2026 nicht mit Überraschungen. Foto: Rebecca Blackwell/AP/dpa Sichern sich die Silberpfeile die Dienste des Vierfach-Weltmeisters? Ob Max Verstappen schon 2026 für den deutschen Autobauer in der Formel 1 fährt, wird bald klar sein.







Spa-Francorchamps - Eine Entscheidung über einen Sensationswechsel von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen von Red Bull zu Mercedes schon zur kommenden Saison steht unmittelbar bevor. Rund um den Großen Preis von Belgien an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in Spa "werden wir wissen als Team, wie wir's spielen wollen nächstes Jahr. Wann wir's sagen, ist noch nicht ganz sicher", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff dem österreichischen Sender ORF. Demnach will der Rennstall in Spa-Francorchamps zumindest intern klären, mit welchen beiden Fahrern es in die Saison 2026 geht.