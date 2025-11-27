Hitzerennen, Reifenlimit und die mögliche Fahrerkrönung. Katar wird zum ersten großen Titelshowdown. Nach dem Disqualifikations-Hammer von Vegas ist die Frage: Wer geht außer Verstappen noch All-in?
Lusail - Nach dem folgenreichen Millimeter-Strafdrama von Las Vegas darf sich McLaren im explosiven Doppelkampf um den WM-Titel gegen Max Verstappen nicht wieder verzocken. Noch hat Lando Norris alles in den Händen mit 24 Zählern Vorsprung auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri und Red Bulls Alleinunterhalter Verstappen. "Wichtig ist jetzt die Frage: Was macht man intern?", betont Sky-Experte Ralf Schumacher vor dem Großen Preis von Katar.