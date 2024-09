Formel-1-Einsteiger: Audi und die Frage nach zweitem Fahrer: Hoffentlich bald

1 Er unterstreicht bei einer Medienrunde in Monza die Bedeutung des Formel-1-Einstiegs ab 2026. Foto: Sven Hoppe/dpa

Wer wird es? Die Liste soll lang sein, betont Audis neuer Formel-1-Projektleiter. Und der Vorstandschef der Marke unterstreicht noch mal generell das Engagement.









Monza - Die Entscheidung für den zweiten Fahrer beim designierten Audi-Team soll "so schnell wie möglich fallen". Vorher müsse man sich allerdings erst auch noch festlegen, ob die Wahl auf einen jungen Fahrer oder einen Piloten mit mehr Erfahrung engagieren wolle, sagte Audis neuer Formel-1-Projektleiter Mattia Binotto am Sonntag am Rande des Großen Preises von Italien.