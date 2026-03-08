Formel-1-Auftakt in Australien: Desaster für Lokalmatador Piastri in Melbourne

Noch nie hat ein Australier das Formel-1-Podium bei seinem Heim-Grand-Prix erreicht. Das bleibt in Melbourne auch erstmal so. McLarens Oscar Piastri hat schon vor dem Startschuss einen Crash.
Melbourne - Lokalmatador Oscar Piastri hat noch vor dem Formel-1-Auftakt in seiner Heimatstadt Melbourne ein Debakel erlebt. Der WM-Dritte der vergangenen Saison kam auf dem Weg in die Startaufstellung ausgangs von Kurve vier auf den Randstein, verlor die Kontrolle über seinen McLaren und krachte in die Streckenbegrenzung.