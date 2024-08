Forderung von zwei Gemeinderatsfraktionen: Schwarzfahren soll in Freiburg entkriminalisiert werden

1 Nicht alle lösen vor der Fahrt ein Ticket. Foto: Alexander Blessing

Die Gemeinderatsfraktionen der SPD und „Eine Stadt für Alle“ fordern die Stadt Freiburg auf, das Schwarzfahren zu entkriminalisieren.









Die SPD und die linksgerichtete Fraktion „Eine Stadt für Alle“ im Freiburger Gemeinderat wollen eine politische Debatte in Freiburg anstoßen: Das Schwarzfahren in Bussen und Bahnen der städtischen Verkehrsgesellschaft VAG soll entkriminalisiert werden. „Einige Kommunen“ in Deutschland hätten ein Ende der Strafverfolgung von Menschen, die ohne Fahrkarte im ÖPNV unterwegs sind, bereits beantragt und durchgesetzt. Darüber solle nun auch im Rat in Freiburg diskutiert werden.