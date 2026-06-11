Forderung von Telekom & Co.: Auslaufmodell Antennenfernsehen? Mobilfunker machen Druck

In einigen Jahren laufen wichtige Nutzungsrechte für Funkfrequenzen aus. Her damit, heißt es schon jetzt von Telekommunikationsanbietern. Einer Art der Fernsehnutzung soll der Stecker gezogen werden.
Berlin - Deutschlands etablierte Handynetzbetreiber wollen das Antennenfernsehen zum Auslaufmodell machen. Die Deutsche Telekom, Vodafone und O2 Telefónica stellten in Berlin eine von ihnen bezahlte Studie des Beratungsunternehmens WIK Consult vor, der zufolge bestimmte Funkfrequenzbereiche ab 2031 freigegeben werden sollten für Mobilfunk.