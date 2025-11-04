Forderung der Medizintechniker: Medical Mountains macht Druck auf Brüssel

245 MedTech-Herstellerunternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sehen Arbeitsplätze und Patientenversorgung in Gefahr.
Die europäischen Verordnungen für Medizinprodukte (MDR) und In-vitro-Diagnostika (IVDR) hemmen Innovationen, gefährden die Versorgungssicherheit und setzen den europäischen MedTech-Standort zunehmend unter Druck. Allein im Kammerbezirk Schwarzwald-Baar-Heuberg hängen mehr als 14 000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt mit der Medizinbranche zusammen, gibt der Branchenverband Medical Mountains an.