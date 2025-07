Forderung der Gewerkschaft: Hitzeaktion: IG Bau fordert Wasser-Flatrate und Sonnenschutz

1 Mehr Sonnenschutz Foto: Die Gewerkschaft verlangt bessere Arbeitsbedingungen auf den Baustellen.







Vorsicht bei den Sommerhitze-Jobs unter freiem Himmel: Wer im Sommer draußen arbeitet, soll unbedingt in den „Sommer-Schutz-Modus“ schalten. Dazu hat die Industriegewerkschaft Bauen/Agrar/Umwelt aufgerufen, heißt es in einer Mitteilung. Die IG Bau Südbaden appelliert an Firmen im Landkreis Lörrach, einen Plan zum Sonnen-Arbeitsschutz zu machen. Wer häufig draußen und dabei in praller Sonne arbeite, für den gehöre auch eine Sonnenbrille zur „UV-Arbeitsschutzkleidung“.