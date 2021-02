Forderung aus Rottweil AfD: Weg mit dem strengen Lockdown

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Die Kreisverwaltung solle sich mit einem offenen Brief an die Landesregierung wenden und sie auffordern, bei der Betsimmung der Corona-Eindämmungsmaßnahmen ein Gleichgewicht zwischen zwischen dem notwendigen Gesundheitsschutz, der Wahrung der Grund- und Freiheitsrechte, der Lebensqualität der Bürger und wirtschaftlicher Stabilität herzustellen. Dementsprechend sei sicherzustellen, dass die verordneten Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürger dem Grundstz der Verhältnismäßigkeit genügten. Ferner, dass in allen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Einrichtungen, in denen angemessene Hygieneregeln umgesetzt werden, umgehend eine Öffnung erfolgen könne. Im Gegenzug sollten mehr Ressourcen in den Schutz vulnerabler Gruppen eingesetzt werden. Zudem solle es den Landkreisen in stärkerem Maße ermöglicht werden, den örtlichen und regionalen Gegebenheiten entsprechend eigene Maßnahmen zu ergreifen oder eben zu unterlassen.