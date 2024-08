Forderung an OB Ibert: „Lahr braucht einen Mietspiegel“

1 Blick auf die Lahrer Innenstadt: Der Mieterbund fordert von der Verwaltung, einen qualifizierten Mietspiegel zu erstellen. Foto: Bildstein

Rainer Wünsch, Vorsitzender des Mieterbunds Offenburg-Lahr, hat sich in einem Brief mit einer klaren Forderung an OB Markus Ibert gewandt. Unsere Redaktion hat bei der Verwaltung nachgefragt, wie es mit der Umsetzung aussieht.









Im Februar habe man aus der Presse entnehmen können, dass die Stadt Lahr nun ihren 50 000. Einwohner begrüßen durfte, heißt es in Wünschs Brief. Für Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern gelte seit dem 1. Juli 2022 eine Pflicht zur Erstellung eines Mietspiegels. „Bereits im März 2018 hatten wir die Fraktionsvorsitzenden im Lahrer Gemeinderat angeschrieben und gebeten, sich für die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels einzusetzen“, so Wünsch in dem Schreiben an Ibert. Leider hätten nicht alle Fraktionen die Notwendigkeit gesehen, eine „objektive Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete in Lahr“ zu erstellen.