Forderung an Gesundheitsminister: Beschäftigte aus Südbaden fordern bessere Bedingungen für Gesundheitsversorgung

„Eine sichere Versorgung überall darf kein Konferenzmotto bleiben – sie muss politisch umgesetzt werden“, lautet der Appell in Richtung Gesundheitsministerkonferenz. .
„Die Kliniken brauchen keine weiteren Kürzungen, sondern eine verlässliche Finanzierung, ausreichend Personal und gute Arbeitsbedingungen“. Dies fordert die Gewerkschaft Verdi und hat deshalb die Beschäftigten aus Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen im Bezirk Südbaden-Schwarzwald zu mehreren Protestaktionen aufgerufen. Anlass ist das Treffen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Mittwoch, 10. und Donnerstag, 11. Juni in Hannover.