Forderung an Gesundheitsminister: Beschäftigte aus Südbaden fordern bessere Bedingungen für Gesundheitsversorgung

„Die Kliniken brauchen keine weiteren Kürzungen, sondern eine verlässliche Finanzierung, ausreichend Personal und gute Arbeitsbedingungen“. Dies fordert die Gewerkschaft Verdi und hat deshalb die Beschäftigten aus Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen im Bezirk Südbaden-Schwarzwald zu mehreren Protestaktionen aufgerufen. Anlass ist das Treffen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Mittwoch, 10. und Donnerstag, 11. Juni in Hannover.

Den Auftakt bildet am Dienstag, 9. Juni, eine Aktion beim Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Emmendingen. Am Mittwoch, 10. Juni, folgen weitere Aktionen unter anderem beim ZfP Reichenau, in Singen, Rottweil sowie am Universitätsklinikum Freiburg (UKF).

Proteste gegen Einschnitte im Gesundheitswesen

Hintergrund sind die bundesweiten Proteste von Verdi gegen die geplanten Einschnitte im Gesundheitswesen. Die Gewerkschaft warnt davor, dass weitere Sparmaßnahmen die ohnehin angespannte Lage der Krankenhäuser verschärfen würden. Viele Kliniken stehen seit Jahren unter massivem wirtschaftlichem Druck. Gleichzeitig erleben die Beschäftigten täglich, dass Personal fehlt, Dienste verdichtet werden und die Versorgung nur durch hohe Belastung der Mitarbeitenden aufrechterhalten wird.

Ein besonderer Schwerpunkt der regionalen Protestwoche liege auf dem ZfP Emmendingen, ZfP Reichenau, dem Klinikum Konstanz und dem UKF. Dort wollen die Beschäftigten deutlich machen, dass gute Versorgung nur mit ausreichend Personal, stabilen Teams und verlässlichen Rahmenbedingungen möglich ist.

Mehr Personal und mehr Verlässlichkeit

„Die Beschäftigten erleben jeden Tag, was politische Entscheidungen konkret bedeuten: mehr Druck auf den Stationen, weniger Zeit für Patientinnen und Patienten, steigende Belastung und die Sorge, dass am Ende wieder beim Personal gespart wird“, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretärin Franziska Pfab. Gerade in der Psychiatrie und in der Maximalversorgung brauch es Sicherheit, Verlässlichkeit und ausreichend Personal. „Die Kolleginnen und Kollegen erwarten von der Politik ein klares Signal: Gesundheitsversorgung ist öffentliche Daseinsvorsorge und darf nicht kaputtgespart werden“, sagt Pfab.

Appell an Bundestagsabgeordnete

Neben den Aktionen vor Ort werden die Beschäftigten ihre Forderungen auch direkt an die örtlichen Bundestagsabgeordneten von CDU und SPD schicken. Bisher seien bereits über 1500 Postkarten von Beschäftigten in der Region unterschrieben worden. „Die Bundestagsabgeordneten aus unserer Region tragen Verantwortung“, erklärt Michael Herbstritt Geschäftsführer von Verdi Südbaden. Sie würden d mitentscheiden, ob Krankenhäuser weiter in die Krise gedrückt werden oder ob es eine ehrliche Antwort auf die Finanzierungsprobleme gebe. „Unsere Botschaft ist klar: Wer gute Gesundheitsversorgung will, muss sie auch bezahlen. Die Beschäftigten werden nicht schweigen, wenn ihre Arbeit, ihre Tarifverträge und die Versorgung der Menschen vor Ort aufs Spiel gesetzt werden“, bekräftigt Herbstritt.

Verdi fordert von Bund und Ländern eine Krankenhauspolitik, die sich am tatsächlichen Bedarf der Patienten und an guten Arbeitsbedingungen orientiere. Dazu gehöre eine auskömmliche Finanzierung der Betriebskosten, ausreichend Investitionsmittel der Länder, eine verbindliche Personalbemessung, gute Tarifverträge und der Erhalt einer wohnortnahen Versorgung, so die Forderung.