Forbach Zweiter Wolf nur zu Besuch oder sesshaft?

In den vergangenen Wochen war es ruhig geworden um GW852m. So heißt das Tier, das inzwischen im Nordschwarzwald heimisch geworden ist, offiziell. Anfang September hatte es in Gernsbach-Reichental (Kreis Rastatt) zwei Schafe gerissen, ebenso Ende Juli ein Stück weiter oben im Murgtal: im Baiersbronner Teilort Huzenbach (Kreis Freudenstadt). Zuvor hatte das Tier – in größerem Umfang – bereits in Bad Wildbad im Nachbarlandkreis Calw zugeschlagen.

Noch vor drei Wochen gingen Experten davon aus, dass es sich bei GW852m um den einzigen sesshaften Wolf im Nordschwarzwald handelt – in einem Monitoring-Papier des Bundesamts für Naturschutz, das sich auch der Rückkehr von Bären und Luchsen widmet. Der junge Rüde war aus Niedersachsen in die Region eingewandert.

Möglicherweise müssen die Wissenschaftler ihren Bericht, was den Nordschwarzwald angeht, ändern. Denn am Montag hat das Senckenberg-Institut das Ergebnis der Untersuchung einer Kotprobe bekannt gegeben, die am 30. September in Forbach, zwischen Baiersbronn und Gernsbach im Kreis Rastatt gelegen, gefunden worden war. Demnach habe sich zumindest vor rund zwei Monaten ein zweiter Wolf in der Region aufgehalten, heißt es im Umweltministerium in Stuttgart.