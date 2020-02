Forbach Ziege in Forbach wohl von Wolf gerissen

Das Tier wurde am Mittwoch tot auf einer Weide entdeckt. Die Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg machten sich am Donnerstag vor Ort ein Bild von der Situation. Sie halten es laut Mitteilung für wahrscheinlich, dass ein Wolf die Ziege gerissen hat. Mit Sicherheit lasse sich das aber erst sagen, wenn die Untersuchungsergebnisse der gesicherten genetischen Spuren vorliegen.