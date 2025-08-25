Forbach in Christophstal: Großer Aufwand für kleine Lebewesen

Im Schatten der Gartenschau hat sich in Christophstal ein Abschnitt Bachlandschaft entscheidend verändert. Dabei war es so gar nicht vorgesehen.
Im Gespräch mit unserer Redaktion unterstreicht Projektleiter Stefan Kälberer vom Fachbereich Tiefbau in Freudenstadt seine Dankbarkeit gegenüber den Anliegern in Christophstal: „Sie haben schon was ertragen müssen beim Ausbau der Talstraße. Die schweren Baumaschinen und Lastwagen, das enge Tal, das Nadelöhr bei der Feilenhauerei, die gleichzeitige Sanierung des Laborantenhauses.“