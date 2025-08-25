Forbach in Christophstal: Großer Aufwand für kleine Lebewesen

Im Schatten der Gartenschau hat sich in Christophstal ein Abschnitt Bachlandschaft entscheidend verändert. Dabei war es so gar nicht vorgesehen.

Im Gespräch mit unserer Redaktion unterstreicht Projektleiter Stefan Kälberer vom Fachbereich Tiefbau in Freudenstadt seine Dankbarkeit gegenüber den Anliegern in Christophstal: „Sie haben schon was ertragen müssen beim Ausbau der Talstraße. Die schweren Baumaschinen und Lastwagen, das enge Tal, das Nadelöhr bei der Feilenhauerei, die gleichzeitige Sanierung des Laborantenhauses.“

Tatsächlich war nicht die Gartenschau, sondern die längst überflüssige Sanierung der Forbach-Ufermauer entlang der Talstraße der ursprüngliche Anlass. Sie war vom Forbach unterspült, viel stärker und über eine wesentlich längere Strecke als ursprünglich angenommen, wie sich nach einem Gutachten herausstellte. Diese Aufgabe wollte die Stadt schon vor der Gartenschau erledigt wissen.

Dann kam eines zum anderen und damit auch der Zeitdruck, denn die Hauptverbindungsstraße der Gartenschau sollte zum 23. Mai, dem Eröffnungstag, fertig sein. Die Straße wurde rechtzeitig fertig. Die Bachsanierung dauerte etwas länger.

Kein einfaches Unterfangen

Dort war das Wasserrecht des Wohnhauses schräg gegenüber der Feilenhauerei erloschen. Somit war auch das altertümliche, knapp drei Meter hohe Beton-Stauwehr im Bachbett überflüssig. Es wurde abgerissen, der nutzlose Kanal zum Wohnhaus entfernt. Der Höhenunterschied im Bachbett musste ausgeglichen werden.

Riegelbeckenrampe nennen Fachleute das allmähliche Abstufen eines Bachbetts über eine Länge von knapp 70 Metern. Foto: Hannes Kuhnert

In Abstimmung mit dem Landratsamt und mit Unterstützung eines Ingenieurbüros sowie eines Gewässerökologen entschied man sich für eine Riegelbeckenrampe, erklärt Kälberer. Dabei wird das Gewässer über eine Strecke von rund 65 Metern in vielen 16 bis 18 Zentimeter hohen Steinriegeln allmählich auf das ursprüngliche Bachbett abgestuft. Mal links, mal rechts jeder Steinkaskade ist eine Öffnung für Kleinstlebewesen, so dass der Bach sozusagen in seinem eigenen Bett mäandert.

Wegen der felsigen Bachsohle war das kein einfaches Unterfangen. In Felix Finkbeiner von der gleichnamigen Baufirma fand man einen Experten, der mit seinem Bagger ins Bachbett ratterte und dort mit Steinen und Geröll herumschaukelte, als wären es Legosteine.

Laichplatz für Fische

Das Wetter spielte mit, der Forbach führte wenig Wasser, so dass es während der Bauzeit in einem Betonrohr an der Baustelle vorbeigeleitet werden konnte. Die Treppenstufen wurden als Trockenbau mit wenig Betonmörtel hergestellt.

Inzwischen fließt der Bach seinen neuen Weg, das Rohr gibt einen sicheren Laichplatz für Fische und Unterschlupf für Kleintiere. Für deren Schutz wurden auch mächtige Wurzelstöcke im Bachbett verankert.

Das alte Stauwehr bei der Feilenhauerei ist Geschichte. Es wurde nicht mehr benötigt. Foto: Hannes Kuhnert

Nach Vorgaben der europäischen Wasserrahmen-Richtlinien muss bei Strukturverbesserungen in fließenden Gewässern die Durchgängigkeit hergestellt werden. Dies dient vor allem der Groppe und anderen Kleinstlebewesen, die kaum Hindernisse wie Wehre oder Staustufen überbrücken können.

Stauwehre werden beseitigt oder mit Fischtreppen umgangen

In einem fortlaufenden Prozess werden Stauwehre beseitigt oder mit Fischtreppen umgangen. Im Forbach gibt es in dieser Hinsicht noch einiges zu tun. So wurde auch bei den Forbachgärten im Zuge der Gartenschau im Bach neue Retentionsflächen und eine Niedrigwasser-Rinne geschaffen, gleichzeitig Hochwassergefahren reduziert.

Bleibt die Frage nach der hässlichen, fast 300 Meter langen neuen Betonwand zur Begrenzung des Bachs und als Stütze für die erneuerte Straße. Die Mauer mit Sandsteinplatten aufzuhübschen wäre viel zu teuer gekommen, bedauert Thomas Gärtner, Leiter des Amts für Stadtentwicklung. So bleibe nur übrig, auf die Gnade der Natur zu hoffen, die die kahle Mauer rasch mit frischem Grün kaschiert. Vorkehrungen dazu seien getroffen.