Football in Balingen: Bucks schauen Super Bowl mit Fans

Die Balingen Bucks richten im Naboo dieses Jahr eine große Super-Bowl-Party aus. Samir Hatchami berichtet, was auf die Besucher zukommen wird.
Super Bowl 60 steht vor der Tür. Das wohl größte Sportereignis in den USA werden sich auch zahlreiche American-Football-Fans in Deutschland nicht entgehen lassen. So machen auch die Balingen Bucks die Nacht zum Tag und laden ins Naboo ein. Dort wollen sie gemeinsam mit vielen Fans mitfiebern, wenn die Seattle Seahawks und die New England Patriots um die NFL-Krone kämpfen.