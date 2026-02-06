Football in Balingen: Bucks schauen Super Bowl mit Fans

Die Balingen Bucks richten im Naboo dieses Jahr eine große Super-Bowl-Party aus. Samir Hatchami berichtet, was auf die Besucher zukommen wird.

Super Bowl 60 steht vor der Tür. Das wohl größte Sportereignis in den USA werden sich auch zahlreiche American-Football-Fans in Deutschland nicht entgehen lassen. So machen auch die Balingen Bucks die Nacht zum Tag und laden ins Naboo ein. Dort wollen sie gemeinsam mit vielen Fans mitfiebern, wenn die Seattle Seahawks und die New England Patriots um die NFL-Krone kämpfen.​

In der Nacht von Sonntag auf Montag wird kein NFL-Fan rechtzeitig ins Bett kommen. So geht es auch dem Vorsitzenden der Balingen Bucks, Samir Hatchami, und seinen Vereinskollegen, die im Naboo als Gastgeber gefordert sein werden.

Das Naboo wird voll sein

Rund 100 Gäste haben sich bereits angekündigt – ausverkauft. Das Naboo wird bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtete Hatchami über das, was geboten sein wird am Sonntag und wie es bei den Bucks auf dem Platz aktuell läuft.

„Wir richten bereits zum dritten Mal eine Super-Bowl-Party aus“, erzählt der Vorsitzende, der auf dem Feld die Position des Running Backs bekleidet. Der Kontakt zum Naboo-Besitzer Oskar Haak besteht laut Hatchami schon länger. „Dieses Jahr hat es dann geklappt, und wir können den Fans ein tolles Ambiente im Naboo bieten.“ Auf dieses Ambiente legen die Gastgeber viel Wert, denn so ein Super Bowl kann sich schon mal bis in die Morgenstunden ziehen.

Die Balingen Bucks starten im April in ihre zweite Saison. Foto: Markus Schick

Neben vier Freigetränken wartet auf die NFL-Fans ein klassisches Buffet mit Chicken Wings, Western Kartoffeln und Co. – eben ganz amerikanisch. Das Spiel können die Besucher dann auf einer großen Leinwand verfolgen.

Und was erwartet Hatchami für ein Spiel? „Ich bin eher Team Patriots am Abend, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es am Ende die Seahawks machen werden“, prognostiziert der Footballspieler. Am Ende dürften aber alle einfach nur auf ein spannendes Spiel mit vielen Touchdowns hoffen. Denn: Football is Family.

Im April sind die Bucks dann wieder sportlich gefordert, wenn sie in ihre zweite Saison starten. Das Team hat sich im Mai 2023 gegründet und ist seit Januar 2024 Teil der TSG Balingen. Die erste Saison verlief für die Balinger nicht ganz wie erhofft. Am Ende standen ein Sieg und sieben Niederlagen auf dem Papier.

Bucks haben sich verstärkt

Hatchami aber blickt extrem optimistisch nach vorne: „Wir haben uns super verstärkt. Sowohl bei den Spielern als auch beim Trainerteam.“ Während man in der ersten Saison weitestgehend „Leergeld gezahlt“ habe, wolle man nun mehr Erfolge in der Football-Kreisliga Baden-Württemberg einfahren.

Nun steht aber erst einmal die Party Sonntagnacht an. Dort konzentrieren sich die Gäste und die Verantwortlichen der Bucks vorrangig auf das, was die Profis in der NFL zustande bringen werden. Und wo wird im kommenden Jahr Super Bowl 61 geschaut? Wenn es nach Hatchami geht, gerne weiterhin im Naboo mitten in Balingen.