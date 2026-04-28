Football: „Alligators“ bleiben unbesiegt

Der 28:21-Sieg gegen Pforzheim ist der zweite Erfolg in Serie für die Albstädter in der Football-Bezirksliga. Nun wartet die erste Auswärtsaufgabe auf die „grünen Raubtiere“.

Auch am zweiten Spieltag der Football-Bezirksliga Baden-Württemberg bleiben die Albstadt Alligators auf Erfolgskurs. So eindeutig, wie es das Endergebnis vermuten lässt, verlief die Partie allerdings nicht: Beim 28:21-Heimsieg im Tailfinger Lichtenbolstadion, von den Fans ehrfürchtig „der Sumpf“ genannt, mussten die Alligators gegen die Pforzheim Wilddogs II bis zur letzten Minute kämpfen.

Zäher Start in der Offensive Vor allem in der ersten Halbzeit tat sich die Offensive der Zollernalb-Footballer schwer. Insbesondere das Passspiel kam nur stockend in Gang.

Die Defensive hingegen setzte den Matchplan zunächst konsequent um und brachte das Laufspiel der Gäste nahezu zum Erliegen. Dennoch fanden die Pforzheimer immer wieder Lücken in der Passverteidigung der Gastgeber und sorgten mit einzelnen Big Plays für Gefahr und Punkte.

Defensive bleibt stabil

Nach der Pause präsentierte sich die Offensive der Alligators deutlich verbessert und überzeugte mit mehreren starken Drives. Auch die Defensive blieb stabil: Zwar gelangen den Wilddogs einige Raumgewinne durch die Luft, insgesamt kontrollierte Albstadt jedoch das Geschehen, forcierte mehrere Ballverluste und setzte mit einem Pick Six von Florian Endriß ein entscheidendes Ausrufezeichen.

Für die weiteren Punkte der Alligators sorgten Christopher Münster, der gleich zweimal nach präzisen Pässen von Quarterback Mike Danowski in die Endzone ging, sowie Som Sai Alounslasy. In der Defensive überzeugten neben Endriß auch Flakon Namani, Finn Adler und Joshua Merz mit wichtigen Big Plays.

„Wir sind zufrieden, aber es war fast ein bisschen zu spannend“, bilanzierte Spielertrainer Markus Lohr nach der Partie. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist Albstadt damit optimal in die Saison gestartet.

Am Sonntag steht nun das erste Auswärtsspiel an: Dann treten die Alligators bei den Esslingen Raccoons an, die ihre beiden ersten Saisonspiele verloren haben.