Football: „Alligators“ bleiben unbesiegt

Der 28:21-Sieg gegen Pforzheim ist der zweite Erfolg in Serie für die Albstädter in der Football-Bezirksliga. Nun wartet die erste Auswärtsaufgabe auf die „grünen Raubtiere“.
Auch am zweiten Spieltag der Football-Bezirksliga Baden-Württemberg bleiben die Albstadt Alligators auf Erfolgskurs. So eindeutig, wie es das Endergebnis vermuten lässt, verlief die Partie allerdings nicht: Beim 28:21-Heimsieg im Tailfinger Lichtenbolstadion, von den Fans ehrfürchtig „der Sumpf“ genannt, mussten die Alligators gegen die Pforzheim Wilddogs II bis zur letzten Minute kämpfen.