Fools Garden – wem fällt da nicht gleich der Megahit "Lemmon tree" ein? Manchen auch noch "Wild days". Aber sind die wirklich noch als Band zusammen? Machen die noch Musik? Gottseidank Ja, wie am Dienstag in der Domäne zu hören war.

Hechingen - Die Pforzheimer Band trat dort im Rahmen des Konzertprogramms "Live Sommer" auf. Wettermäßig ein etwas frösteliger Abend, so kamen auch nur eine untere dreistellige Zahl von Zuhörern. Aber sie hörten musikmäßig eine richtig gute Band, die zwar die großen Hits in den vergangenen Jahren schuldig blieb, aber durchaus noch erkennbare Ambitionen hat, es wieder ganz nach vorne zu schaffen.

Während die Band zu ihren Anfängen vor 30 Jahren leicht nach modernen Beatles klang und später rockiger wurde, ist sie nun schon länger im Electro-Bereich angekommen, was beim Start des Konzerts sehr deutlich wurde. Klang modern, viel kam aus dem Computer, und das gefiel dem meist etwas älteren Publikum durchaus gut. Eine ausgekoppelte Single ist schon auf dem Markt, die Gesamt-CD folgt im Herbst.

Bei allem Electro – was den Charme der Band ausmacht, ist ihr persönlicher Auftritt, der Kontakt zum Publikum, mit der Gitarre in der Hand wie bei der improvisierten Spaßeinalge "Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?" und natürlich bei den bekannten Hits, wo die Zuhörer immer zum Mitmachen einbezogen werden.

Weiterhin viel geboten bei der Domäne

Ein toller Konzertabend, für den man Domänen-Chef Thomas Lacher eigentlich einen Tapferkeitsorden verleihen müsste. Denn er hat für August ein Riesenprogramm auf die Beine gestellt obwohl er weiß, dass Corona noch wie ein Bremsklotz wirkt. In normalen Zeiten hätte Fools Garten trotz Fröstelwetter sicher ein Mehrfaches an Gästen angezogen. Dabei ist das Domäne-Hygienekonzept vorbildlich – andere Veranstalter könnten sich da eine Scheibe abschneiden. Im Biergarten dürfen die Gäste dafür dann auch ohne Maske feiern. Eine absolute Empfehlung für Leute, die in den nächsten Tagen noch nichts vor haben.

