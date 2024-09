Foodtruck-Festival, Zirkus, Firmenjubiläen: So groß war der Ansturm auf die Ettenheimer Radackern

So groß war der Ansturm auf die Ettenheimer Radackern

1 Viele Besucher testeten am Wochenende beim Food-Truck-Festival Speisen aus aller Welt. Foto: Decoux

Das Food-Truck-Festival hat seinen Gästen eine Vielfalt an kulinarischen Genüssen geboten. Das Konzept mit Speisen aus der ganzen Welt, der verkaufsoffene Sonntag sowie viele weitere Angebote sind bei den Besuchern gut angekommen.









Bereits vor vier Jahren hatte Daniel Siefert, Inhaber von Blumen Kiesels Blumehäfele, mit dem ersten Street-Food-Festival neue Akzente für Ettenheim gesetzt. In diesem Jahr beteiligten sich zusätzlich noch das Modehaus Meierfashion und das Radhaus Schulz am Event, die in der gesamten Stückle-Straße mit auf ihr Jubiläum aufmerksam machten.