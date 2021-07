1 Stefanie Schmid besitzt einen Foodtruck und verkauft ihre selbst gemachten Speisen auf der Straße. Foto: Heinig

Jetzt ist wieder die Jahreszeit, in der Steffi Schmid kein freies Wochenende hat. Sie hat sich ein zeitraubendes Hobby ausgesucht, das ihr aber viel Spaß bereitet – "ansonsten würde ich sofort damit aufhören".

Villingen-Schwenningen - Stefanie Schmid besitzt einen Foodtruck und verkauft ihre selbst gemachten Speisen auf der Straße – nebenberuflich. "Karlotte" – der Name prangt in Pink und Weiß auf schwarzem Grund und steht für die Vornamen ihrer Großeltern mütterlicherseits, Karl und Lotte.

Auf 5400 Quadratmetern erbauter Hof

Karl Lehmann leitete nicht nur den Schwenninger Schlachthof, er war auch Ortsvorsteher. In seinem 1945 auf 5400 Quadratmetern erbauten Hof im kleinen Eschle lebt die Enkelin heute mit ihrem Sohn, mit Hühnern, Ziegen, Laufenten und zwei Hunden.

Das ehemals landwirtschaftliche Anwesen, auf dem Steffi Schmid mit ihren zwei Schwestern schon als Kind viel Zeit verbrachte und als Heranwachsende beim Heumachen und bei der Zuckerrübenernte half, wurde seither zweimal modernisiert.

Die 49-Jährige arbeitet im Homeoffice als Unternehmensberaterin für ein Tübinger Unternehmen. Lange war die gebürtige Schwenningerin, die das Gymnasium am Deutenberg besuchte, am Wirtschaftsgymnasium in Villingen ihr Abitur ablegte und an der Hochschule Furtwangen "Productengineering" mit Schwerpunkt Marketing studierte, beruflich im Stuttgarter Raum tätig.

2007 zurückgekehrt in die Heimat

2007 kehrte sie in die Heimat zurück. Gemeinsam mit ihrer Schwester hatte sie da nebenberuflich bereits eine Veranstaltungsagentur mit Sitz in München geführt und an den Wochenenden Caterings für bis zu 2500 Personen auf die Beine gestellt. Das Kochen hat sie nie wirklich gelernt. "Ich habe halt schon immer gerne für die Familie und für Freunde gekocht und mir alles selbst beigebracht", sagt sie und deutet auf das lange Regal voller Kochbücher an ihrer Küchenwand. Zurück in Schwenningen wurde ihr nur mit Unternehmensberatung irgendwann die Zeit zu lang und so kaufte sie sich 2016 einen Foodtruck.

Die Fritteusen darin tauschte sie gegen Gasflammen aus, schrieb einen Businessplan, entwarf Homepage und Logo und begann – zunächst in der eigenen Küche – streetfood-taugliche Mahlzeiten auszuprobieren. Jeden Samstag gab es aus dem Truck auf dem eigenen Hof "Knöpfle in der Brüh’", das Schwenninger "Nationalgericht", das ihre Großmutter früher am langen Tisch allen Helfern und Mitarbeitern servierte. Nachdem Steffi Schmid immer mehr auch von Firmen und für private Feste angefragt wurde, musste sie das samstägliche Angebot einstellen.

Sie begann damit, ihre Mitnehm-Mahlzeiten wie Thai-Curry, hausgemachte Maultaschen, Mango-Linsensuppe oder Skakshuka auf dem Donaueschinger Reitturnier auszuteilen, bis zu 175 Hochzeitsgäste mit mediterranem Nudelsalat, Osso Buco mit Polenta oder schwäbischen Tapas aus ihrem Truck heraus zu bewirteten oder Firmen bei ihren Jubiläen mit originellem Fingerfood zu versorgen.

Hof vor der Haustür wird Mittelpunkt für Hungrige

Während der Corona-Pandemie wurde jedoch der Hof vor ihrer Haustür vorübergehend wieder zum Mittelpunkt für die Hungrigen. Viele Beschäftigte aus dem benachbarten Gewerbegebiet aßen bei Stefanie Schmid zu Mittag und genossen das wechselnde Angebot. Inspiration hole sie sich beim Besuch hochwertiger Restaurants, verrät die Hobbyköchin.

Aus frischen Produkten aus der Region kreiere sie ihre Speisen, die ihr 17-jähriger Sohn dann verkoste. "Wenn er sagt: Mama, das kannst du anbieten, kann ich mich auf seinen Geschmack verlassen."

Derzeit sei sie ein großer Fan der levantinischen Küche wie sie die Israelin Haya Molcho zelebriere. Liefern würde sie aber auch italienische, spanische oder von ihren Kunden sonst wie gewünschte Küche.

Beim Aktionstag des Heimatmuseums aktiv

Immer wieder gerne macht sie die bereits erwähnte Leibspeise der Schwenninger, wie kürzlich beim Aktionstag des Heimatmuseums am Muslenplatz. Dort kam ein Gast auf sie zu und bot ihr eine "echte Knöpflemaschine" an. Demnächst werde sie das Traditionsgericht daher noch authentischer herrichten können, freut sie sich.

Während die meisten Berufstätigen in der Pandemie Homeoffice erst lernen mussten, hat Stefanie Schmid diese Arbeitsweise schon viele Jahre im Blut. Unternehmensberaterin ist sie zu festen Bürozeiten. Das Geheimnis sei, in dieser Zeit nur für den Job zu arbeiten und nichts nebenher zu erledigen – die Kaffeepause ausgenommen, sagt sie. Ebenso achte sie darauf, in ihrer arbeitsfreien Zeit keine geschäftlichen E-Mails zu lesen. Ein großes Grundstück, die Tiere und ihre "Karlotte" machen ohnehin so viel Arbeit, dass nur ein strukturierter Tag Zeit dazu lasse.

Stefanie Schmid genießt es, Beruf und Hobby unter einen Hut bringen zu können und ihren kleinen Betrieb alleine zu bewältigen. Das soll auch so bleiben, sagt sie. An die Anschaffung eines weiteren Trucks denkt sie auf jeden Fall nicht.