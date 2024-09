Fontänen in Rottenburg wieder in Betrieb: Durchfallwelle und Neckarfest sind Ursache für Kolibakterien im Wasser

Durch den starken Besuch rund ums Neckarfest konnte die Stadtverwaltung Rottenburg nach eigenen Angaben die Betriebsaufnahme des Fontänenfelds zu keinem Zeitpunkt in den geplanten Normalbetrieb mit regelmäßiger Desinfektion und Wasseraustausch überführen. Vergleichbare Anlagen werden nach diesem Prinzip ohne Beanstandungen betrieben, wie zum Beispiel das Fontänenfeld bei der Sternwarte in Tübingen.

„Eine Welle an Durchfallerkrankungen in fast allen Betreuungseinrichtungen in Rottenburg sowie der große Andrang während des Neckarfests führten zu einem Eintrag an Kolibakterien in die Anlage, die nach Auffassung des Gesundheitsamts durch Stuhlgang hervorgerufen wurde“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Anlage musste abgeschaltet und desinfiziert werden, da sie möglicherweise einen Anteil am Infektionsgeschehen in Rottenburg hatte.

Wasser soll künftig gechlort werden

Es wurde nun nach zusätzlicher Sicherheit gesucht. Das Wasser soll neben Desinfektion und häufigerem Wechsel künftig zusätzlich gefiltert und gechlort werden. Diese Komponenten wurden in den vergangenen Tagen eingebaut. Die Entscheidung dazu haben Stadt, Gesundheitsamt und beteiligte Planungsbüros gemeinsam getroffen als Ergänzung zum vorhandenen, nach dem Stand der Technik errichteten System.

Die Beteiligten sind nun zuversichtlich, dass eine starke Verkeimung vermieden werden kann. Seit Mittwochnachmittag läuft die Anlage wieder. Gleichzeitig behält sich die Stadtverwaltung vor, sie in vergleichbaren Konstellationen (Hitze, Durchfallwelle und starke Nachfrage) abzuschalten.

Keine Trinkwasserqualität

Darüber hinaus weist die Stadtverwaltung nochmals darauf hin, dass das Wasser trotz der zusätzlich getroffenen Maßnahmen keine Trinkwasserqualität besitzt. Die entsprechende Kennzeichnung befindet sich seit Beginn an der Anlage. Die Anlage soll die Aufenthaltsqualität verbessern und den kleinklimatischen Verhältnissen im Park dienen.