Folklore steht im Zentrum: Mànran begeistern im Lahrer Schlachthof mit musikalischem Stilmix

Die schottische Band stand mit Geige, Flöten, Dudelsäcke, Akkordeon, Gitarre, Bass und Schlagzeug auf der Bühne. Viele der Texte sind in gälischer Sprache verfasst.
Die eigenwillige und gelungene Mischung aus einer teilweise gezupften Geige, Flöten, mitunter zwei Dudelsäcken, Akkordeon, Gitarre, Bass und Schlagzeug hat die vielen Besucher im Lahrer Schlachthof am Donnerstagabend überzeugt. Die schottische Band Mànran, die es seit 15 Jahren gibt, mischt Elemente von solidem Rock, mitunter einen Hauch Pop und viel Folklore in ihre Stücke.