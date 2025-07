Folgen wären aktuell unklar: Ausschuss lehnt Lärmaktionsplan in Hechingen ab

1 Augen auf im Straßenverkehr. Hechinger Gemeinderäte beklagen einen „Flickenteppich“ an Geschwindigkeitsvorschriften in Hechingen. Foto: Klaus Stopper Überall in Hechingen unterschiedliche Geschwindigkeitsvorgaben – der Bauausschuss macht da nicht mehr mit und hat nun den Lärmaktionsplan abgelehnt.







Wo gilt Tempo 30 in Hechingen? wo gilt es nur nachts? Viele Mitglieder des Bauausschusses würden sich durchgehend Tempo-30 in der Innenstadt wünschen. Aber das lassen sowohl Gesetze als auch Belange des Busverkehrs nicht zu. Das frustrierte einige Räte so stark, dass sie in der Sitzung am Mittwoch auf stur schalteten und den neuen Lärmaktionsplan ablehnten.