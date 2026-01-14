Folgen von Single-Leben: Langes Single-Dasein macht Jüngere langfristig unglücklicher

Wer lange Single bleibt, fühlt sich laut einer Studie mit den Jahren unwohler – besonders in den späten Zwanzigern. Doch welche jungen Erwachsenen bleiben voraussichtlich länger alleinstehend?
Zürich - Junge Erwachsene, die dauerhaft Single bleiben, verlieren einer Studie zufolge mit der Zeit stärker an Lebenszufriedenheit und fühlen sich zunehmend einsamer. Diese Belastungen nehmen der Studie der Universität Zürich (UZH) zufolge in den späten Zwanzigern besonders deutlich zu. Auch die Depressivität steige dann an. Frauen und Männer zeigten dabei ein insgesamt ähnliches Muster.