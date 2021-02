Folgen eines Wutausbruchs Was steckt hinter Drohung gegen Arbeitsagentur?

Um 11.30 Uhr begann ein Großeinsatz. Teils schwer bewaffnete Beamte örtlicher Dienststellen und des Polizeipräsidiums "Einsatz" riegelten die Niederlassungen der Arbeitsagentur in Freudenstadt und Nagold ab. Die Sonderpräsidien "Einsatz" sind in Bruchsal und Göppingen angesiedelt. Von dort können die regionalen Präsidien zusätzliches Personal oder Spezialkräfte anfordern, wenn sie gebraucht werden, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Pforzheim.

Großaufgebot im Einsatz

Das Großaufgebot war bis zur Verhaftung des Mannes am Nachmittag im Einsatz. Die Polizei habe den 49-Jährigen bei einem Bekannten im Landkreis Calw angetroffen. Er habe sich "widerstandslos" festnehmen lassen. Er sei später wieder entlassen worden. "Aufgrund der bisher bekannten Gesamtumstände kann derzeit nicht von einer ernsthaften Drohung ausgegangen werden", so die Polizei. Jedoch müsse sich der 49-Jährige nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten verantworten.

Lieber auf Nummer sicher

Sprecher von Polizei und Arbeitsagentur betonten übereinstimmend, bei Gewaltandrohungen auf Nummer sicher zu gehen. Deshalb habe die Polizei auch gleich den Hauptsitz der Arbeitsagentur in der Region gesichert. Streitgespräche wegen Leistungen gebe es immer wieder, so Stefan Gauss, Pressesprecher der Arbeitsagentur Nagold/Pforzheim. Androhungen von Gewalt würden mittlerweile "sehr ernst" genommen. "Wir rufen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig die Polizei", so Gauss.

Für den Arbeitstag der Agentur hatte die stundenlange Sperrung – Mitarbeiter mussten in den Gebäuden bleiben – kaum Auswirkungen. "Einige Kollegen in Teilzeit, die Feierabend gehabt hätten, konnten zunächst nicht nach Hause", so Gauss. Wegen Corona gebe derzeit ohnehin kaum Kundengespräche von Angesicht zu Angesicht, sondern über Telefon oder digitale Kanäle. Darum stünden an den Eingängen der Agenturgebäude auch Sicherheitsdienste, um unbefugte Zutritte zu verhindern.