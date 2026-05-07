Folgen des Kriegs: Nahostkrieg treibt Spritpreise – aber weniger stark als 2022

Autofahrer bekommen die Folgen des Iran-Kriegs an den Tankstellen zu spüren. Neue Daten zeigen kräftige Preisanstiege. Der historische Vergleich zeigt aber noch höhere Sprünge in früheren Krisen.
Wiesbaden - Die Preisanstiege bei Energie wegen des Iran-Kriegs sind ähnlich stark wie in früheren Öl- und Weltwirtschaftskrisen - aber weniger heftig als im Ukraine-Krieg 2022. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamtes zur Preisentwicklung unter anderem für Sprit und Heizöl in den vergangenen 50 Jahren.