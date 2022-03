6 Das Neue Schloss in Stuttgart wurde zu Kriegsbeginn in den ukrainischen Farben angestrahlt. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Welche Auswirkungen hat der Ukraine-Krieg auf Baden-Württemberg und die Landespolitik? Wir haben die Fraktionschefs Andreas Schwarz und Manuel Hagel gefragt.















Link kopiert

Stuttgart - Stuttgart ist fast 2000 Kilometer von Kiew entfernt, wo die Ukrainer sich verzweifelt gegen den russischen Angriff behaupten. Aber der Krieg im Osten Europas hat auch Folgen für das Land. Am 9. März beschäftigt sich der Landtag mit der Lage in der Ukraine. Die Ministerien tragen längst Informationen zusammen, welche Herausforderungen auf den Südwesten zukommen. Die Chefs der Koalitionsfraktionen Andreas Schwarz (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) verurteilen den Krieg einhellig. Sie kommen in zentralen Feldern zu ähnlichen Schlüssen.