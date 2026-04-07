Folgen des Iran-Kriegs: Benzinpreis kratzt am Allzeithoch - wieder Rekord bei Diesel

1 Die Spritpreise steigen weiter - Superbenzin der Sorte E10 ist nur noch eine Winzigkeit vom Allzeithoch entfernt. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa Die Spritpreise kennen derzeit nur eine Richtung. An Ostermontag gab es erneut einen Tagesanstieg. Immerhin fiel er geringer aus als zuletzt.







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München - Die Spritpreise steigen trotz 12-Uhr-Regel immer weiter. Während Diesel inzwischen den sechsten Tag in Folge neue Allzeithochs aufstellt, kratzt nun auch der Benzinpreis am bisherigen Rekord aus dem März 2022, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht. So kostete ein Liter der günstigsten gängigen Sorte Super E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Montags 2,192 Euro. Das waren 1,1 Cent weniger als beim Allzeithoch 2022. Ein Liter Diesel kostete 2,443 Euro.