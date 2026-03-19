Zu Beginn des Iran-Krieges stiegen die Preise an deutschen Tankstellen sehr viel schneller als im benachbarten Ausland. Zuletzt hat sich der Trend umgekehrt, die Unterschiede schrumpfen.
Brüssel - Deutschlands Nachbarländer holen beim Spritpreisanstieg auf. Nachdem sich Superbenzin und Diesel in den ersten eineinhalb Wochen des Iran-Krieges hierzulande deutlich schneller verteuert hatte als in den EU-Nachbarländern, schrumpfen die Unterschiede nun wieder, wie aus Daten der EU-Kommission hervorgeht.