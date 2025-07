1 Nach dem Unfall wurde der Schwerstverletzte ins Krankenhaus gebracht. Foto: Feuerwehr Lörrach Ein 85-jähriger Autofahrer wurde bei einem Unfall schwerst verletzt. Nun teilt die Polizei mit, dass er im Krankenhaus gestorben ist.







Die Frontalkollision auf der Autobahnanschlussstelle Lörrach-Mitte mit einem Schwerstverletzter und fünf weiteren Verletzten hat Folgen: Der Schwerstverletzte, ein 85-jähriger Autofahrer verstarb am Montag in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.