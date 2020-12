Folge von Corona Schramberger Apotheken kamen kaum an Grippe-Impfdosen

Der Apotheker betont aber, dass der Impfstoff rechtzeitig bestellt wurde. Die Engpässe seien also nicht dem Grund geschuldet, dass zu spät bestellt worden sei. "Ich musste die Patienten auf Wartelisten setzen, weil wir die Impfstoffe nicht rechtzeitig geliefert bekamen. Mittlerweile konnten allerdings alle Patienten mit Grippeimpfstoff versorgt werden – wenn auch Monate später als normalerweise", sagt der Apotheker. Für gewöhnlich würden die Grippeimpfungen im September oder Oktober durchgeführt und nicht wie in diesem Jahr teils erst im Dezember. "Das sehe ich aber als weniger problematisch an. Der spätere Zeitpunkt der Impfung ist für die Patienten kein Nachteil", sagt Hubert.

Weil die Grippewelle normalerweise erst im Februar oder März des Folgejahres einsetzt, sei eventuell sogar mehr als sonst gewährleistet, dass der Impfstoff bis zum wirklichen Eintreten der Welle seine Wirkung vollständig entfaltet hat.

Es sei seiner Meinung nach bereits damit zu rechnen gewesen, dass sich mehr Menschen als in den Vorjahren gegen die Grippe impfen lassen möchten. Beispielsweise weil zur Diskussion stehe, dass die Grippeimpfung eine bessere Abwehr gegen das Corona-Virus mit sich bringt.

Man könne auch nicht einfach mehr Impfdosen bestellen als sicher benötigt werden. Wenn die bestellten Dosen nicht geimpft werden, sei das natürlich schnell nicht mehr wirtschaftlich. "Impfdosen aufheben und später verwenden, geht leider auch nicht", erklärt Hubert.

Genaue Absprache mit den Ärzten

Um wirtschaftliche Einbußen zu vermeiden, muss das Ganze also bereits im Vorfeld sehr genau mit den Ärzten abgesprochen werden. Von den Praxen werde dann jeweils an die Apotheken weitergeleitet, wie viel Grippeimpfstoff sie benötigen. Ebenfalls sei bereits aus den Vorjahren jeweils eine Tendenz zu erkennen, wie viel Impfstoff von den einzelnen Ärzten an Patienten geimpft wird.

Auch wenn Liefermengen und Wartezeiten überhaupt nicht befriedigend waren, sei erfreulich, dass mittlerweile alle Patienten versorgt werden konnten. "Es gibt weder Rückstände, noch bleiben derzeit noch Lieferungen aus." Probleme und Lieferungsschwierigkeiten von Grippeimpfstoff seien dem Apotheker allerdings nicht nur aus seinen eigenen Filialen bekannt, sondern seien in diesem Jahr deutschlandweit aufgetreten.

Und wie geht es mit den Grippeimpfungen weiter, wenn auch Impfungen gegen Covid-19 flächendeckend möglich sind? "Es kann schon sein, dass sich dann wieder weniger Menschen gegen die Grippe impfen lassen möchten", meint der Apotheker. Dennoch sei eine Grippeimpfung auch dann weiter ratsam, weil sich durch das Vorhandensein beider Impfungen die Immunitätslage von Menschen durchaus verbessern könne, rät der Apotheker auch in Zukunft zum Gang zum Arzt.