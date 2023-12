Folge des Klimawandels: Trockenheit beunruhigt Milchbauern in Schuttertal

Trockenheit beunruhigt Milchbauern in Schuttertal

1 Landtagsabgeordnete Sandra Boser (rechts) besuchte Landwirte in Schuttertal. Foto: Büro Boser

Trockenheit im Sommer führt dazu, dass Landwirte das Futter für ihre Tiere nicht komplett selbst erzeugen können. Sie müssen Heu hinzukaufen. Schuttertäler Hofbesitzer wünschen sich zudem neue Absatzmärkte für ihre Bio-Produkte.









Link kopiert



Bei einem Rundgang über den Vogtbenedikthof in Schuttertal und bei einer anschließenden Gesprächsrunde in der Bauernstube hat sich die Grünen-Landtagsabgeordnete Sandra Boser, Staatssekretärin im Kultusministerium, ein Bild von aktuellen Themen der Landwirtschaft gemacht. Die Streichung der Agrardieselsubvention, wegen der zahlreiche Landwirte am Wochenende protestiert haben, war dabei noch kein Thema.